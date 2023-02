Ein kleiner Fehler eines Autofahrers aus Sachsen hat auf der Insel Rügen zum Zusammenstoß seines Wagens mit der Kleinbahn Rasender Roland geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde bei dem Vorfall am Sonntagabend bei Baabe (Vorpommern-Rügen) aber niemand verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 56-jährige Fahrer aus Leipzig den Wagen vor dem unbeschrankten Bahnübergang angehalten, um die Dampfeisenbahn passieren zu lassen. Dabei habe der Urlauber erst die Feststellbremse per Knopfdruck betätigt, was auch geklappt haben soll.