Am Rande eines Straßenflohmarktes hat eine Autofahrerin in Nordwestmecklenburg zwei sitzende Kinder übersehen. Beide kamen unter das Auto, hatten aber wohl Schutzengel und blieben unverletzt.

Mit viel Glück haben zwei Kinder einen Verkehrsunfall bei einem Straßenflohmarkt in Lindow (Nordwestmecklenburg) überstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, gerieten zwei Kinder am Samstag unter den Geländewagen einer Frau. Das drei Jahre alte Mädchen und der sechs Jahre alte Bruder hatten auf der Straße gesessen.

Die 48-jährige Fahrerin bremste dann aber. Die Geschwister wurden unverletzt unter dem Auto hervorgeholt, klagten auch nicht über Schmerzen, standen aber unter Schock und kamen zur Sicherheit in eine Klinik. Dort wurden laut Polizei aber keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.

Die Straße durfte laut Polizei zu dieser Zeit befahren werden, aber mit sehr langsamer Geschwindigkeit. Die 48-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg erlitt auch einen Schock und wurde ambulant medizinisch versorgt. Gegen die Fahrerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, wie es hieß. Lindow liegt zwischen Schönberg und Carlow.

PM