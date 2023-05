Ein drei Jahre altes Kind ist am Sonntag über eine rote Ampel gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei erlitt es dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 68-jährige Autofahrerin in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerade an der Ampel vorbei, als das Kind über die Fahrbahn lief. Die anwesende 35-jährige Mutter des Kindes wurde mit einem Schock ebenfalls in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.