In Heringsdorf auf der Insel Usedom haben zwei Jugendliche nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Wohnung mit Pyrotechnik hantiert und dadurch eine Explosion herbeigeführt. Die beiden 18-Jährigen erlitten dabei Brand-und Splitterverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte behandelten den Angaben nach die beiden Verletzten vor Ort.