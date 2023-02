Ein Kran ist auf der Insel Rügen während der Fahrt umgekippt und hat einen hohen Schaden verursacht. Das Fahrzeug befand sich am Montagnachmittag auf der B196 in Richtung Baabe, geriet auf den rechten Seitenstreifen und sackte ab, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Dabei kippte der Kran in den Straßengraben und auf die Gleise der Rügenschen Bäderbahn (Rasender Roland). Der 54 Jahre alte Fahrer wurde nicht verletzt. Laut Polizei wurde der Schaden auf rund 178.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache machte sie keine Angaben.