Die Polizei in Westmecklenburg hat angesichts einer Reihe von Unfällen erneut auf das gestiegene Wildunfallrisiko hingewiesen. Anlass ist ein Zusammenstoß des Wagens einer 56 Jahre alten Autofahrerin mit einem Wildschwein am Mittwoch bei Dobbertin (Ludwigslust-Parchim). Die Fahrerin wurde dabei verletzt, am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Wildschwein verendete. Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh war vor wenigen Tagen ein Autofahrer verletzt worden, an seinem Auto entstand Totalschaden.