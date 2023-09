Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind zwei Fahrer verletzt worden. Ein 35-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf einer Gemeindestraße in Richtung Goldenstädt unterwegs und übersah an einer Kreuzung das vorfahrtsberechtigte Auto eines 53-Jährigen, der in Richtung Lübesse fuhr, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Die Fahrzeuge kollidierten. Das Auto drehte sich um seine Längsachse und kam etwa 50 Meter weiter im Grünstreifen zum Stehen. Der 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend leicht, der 53-Jährige schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.