In Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann kam laut Polizeiangaben von Sonntag aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, nahmen sie bei dem Mann einen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der schwer verletzte 24-Jährige wurde von den Rettungskräften zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr erstattet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.