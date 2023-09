Ein 41-jähriger Mann ist in Bargischow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Auto mit einem Baum zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann kam in der Nacht zu Sonntag nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Versorgung durch die Rettungskräfte wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,52 Promille gemessen. Der 41-Jährige wurde anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde außerdem ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.