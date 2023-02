Auf der Bundesstraße 103 in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) hat ein Auto am Freitagmorgen einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, passierte der Unfall bei Dunkelheit und Regen an einer Kreuzung im Nordosten der Kleinstadt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der verletzte Mann kam in eine Klinik. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Kreuzung sei eigentlich mit Ampeln geregelt.