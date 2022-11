Ein Lastwagenfahrer hat in der denkmalgeschützten und engen Altstadt von Stralsund ein Wohnhaus und sein Fahrzeug demoliert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, bog der 43 Jahre alte Fahrer am Mittwochabend mit seinem Lastwagen in eine Straße zwischen Hafen und Markt ein und kollidierte rechts mit dem Haus an der Ecke. Die Polizei musste anrücken und dem Fahrer helfen, das steckengebliebene Fahrzeug wieder freizubekommen.

Ein Lastwagenfahrer hat in der denkmalgeschützten und engen Altstadt von Stralsund ein Wohnhaus und sein Fahrzeug demoliert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, bog der 43 Jahre alte Fahrer am Mittwochabend mit seinem Lastwagen in eine Straße zwischen Hafen und Markt ein und kollidierte rechts mit dem Haus an der Ecke. Die Polizei musste anrücken und dem Fahrer helfen, das steckengebliebene Fahrzeug wieder freizubekommen.

Am Wohnhaus und am Fahrzeug entstanden den Angaben zufolge Schäden in fünfstelliger Höhe. Warum der Fahrer diese Route in die Unesco-Welterbe-Stadt fahren wollte, sei unklar. "Da fahren sonst keine Lkw entlang, das ist viel zu eng", erklärte ein Polizeisprecher. Eine Möglichkeit sei, dass das Navigationssystem den Fahrer dort habe entlang führen wollen. Das Haus sei stark beschädigt, aber noch bewohnbar.