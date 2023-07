Beim Zusammenstoß eines Linienbusses und eines Autos in Stralsund sind sechs Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensbedrohlich. Ein 88-jähriger Autofahrer sei am Mittag aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf den Gustower Weg eingebogen und habe den herannahenden Linienbus vermutlich übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Folge stieß das Auto mit dem mit zehn Fahrgästen besetzten Bus zusammen.