In der Absicht, Autofahrer vor Glasscherben zu warnen, ist ein Betrunkener in Güstrow auf die Straße gelaufen - in der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten. Der erste Autofahrer konnte in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwar bremsen, wie die Polizei Güstrow in der Nacht mitteilte. Jedoch wurden die vier Autos hinter ihm ebenfalls dazu gezwungen, stark zu bremsen.