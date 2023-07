Ein Milchtanklastwagen ist am Mittwoch bei Plau (Ludwigslust-Parchim) verunglückt und hat mehr als sieben Stunden lang den Verkehr auf der Bundesstraße 103 blockiert. Dabei entstand ein Schaden von rund 125.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Fahrer war mit dem schweren Fahrzeug südlich von Plau ins Schleudern geraten.

Die Zugmaschine rutschte in den Graben, der Sattelauflieger mit Tausenden Litern Milch stellte sich auf der Fahrbahn quer. Um eine Bergung zu ermöglichen, musste die Milch - bei Temperaturen um 27 Grad - in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache werde noch ermittelt. Die B103, die von Meyenburg in Brandenburg nach Plau und Güstrow führt, konnte abends wieder freigegeben werden.