Mit 2,35 Promille hat sich ein 56-Jähriger am Sonntagnachmittag in Neubrandenburg auf ein E-Bike gesetzt - und ist gestürzt. Er erlitt eine Platzwunde im Gesicht sowie Abschürfungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach einem Atemalkoholvortest wurde der Mann per Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Dort wurden nicht nur die Verletzungen des 56-Jährigen medizinisch versorgt, sondern ihm auch eine Blutprobe entnommen. Danach durfte er wieder nach Hause. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.