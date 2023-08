Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Am Dienstagabend habe ein 41 Jahre alter Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, als er mit seinem Auto von einer Landstraße Richtung Autobahn abbiegen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zur Kollision. Durch diese und den Sturz sei der 44-jährige Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.