Nach einem Unfall auf einem Parkplatz hat die Polizei bei einem Motorrollerfahrer 2,41 Promille Alkohol im Atem gemessen. Der 55-Jährige habe mit dem Roller vom Parkplatz eines Supermarktes in der Greifswalder Straße auf die Straße fahren wollen und sei dabei gestürzt, teilte die Polizei in Schwerin am Mittwoch mit. Ärztliche Hilfe sei nach dem Unfall am Dienstagabend nicht nötig gewesen. Zeugen hatten jedoch den Angaben nach bemerkt, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.