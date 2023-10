Ein 46-jähriger Radfahrer ist laut Polizei bei dem Versuch, ein Auto zu überholen, am Montagabend auf der Insel Usedom gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Dienstag gab es zuvor stockenden Verkehr, weswegen mehrere Fahrradfahrer die zeitweise stehenden Autos überholten. Bei dem Überholversuch des 46-Jährigen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Auto eines 63-Jährigen. Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.