Eine 82-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf Usedom schwer verletzt worden. Die Seniorin saß bei dem Vorfall am Freitagnachmittag als Beifahrerin in einem Auto, das von einem Traktor erfasst wurde, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 38-jährige Traktorfahrer hatte kurz hinter Pudagla (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Fahrzeug von einem Feldweg auf die B111 einbiegen wollen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei offenbar das herannahende Auto.