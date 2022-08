Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrads auf der Landstraße 29 auf Rügen sind zwei Männer tödlich und eine Frau schwer verletzt worden. Die 66 Jahre alte Autofahrerin habe beim Linksabbiegen am Mittwoch den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Daraufhin seien beide Fahrzeuge ineinander gekracht. Der 45 Jahre alte Motorradfahrer und der 70 Jahre alte Beifahrer der Frau starben am Unfallort. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die L29 war wegen des Unfalls vier Stunden lang voll gesperrt.