Beschäftigte der Mecklenburger Backstuben in Waren an der Müritz haben sich am Freitagmorgen zum Streik versammelt. "Wir sind gerade mit ungefähr 30 Leuten vor Ort", sagte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Jörg Dahms kurz nach Streikbeginn um 5.30 Uhr. Insgesamt rechne er mit 50 Teilnehmern. Aufgerufen hatte die NGG die Früh- und Tagschicht der Produktionsstätte, also rund 80 Beschäftigte.

Beschäftigte der Mecklenburger Backstuben in Waren an der Müritz haben sich am Freitagmorgen zum Streik versammelt. "Wir sind gerade mit ungefähr 30 Leuten vor Ort", sagte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Jörg Dahms kurz nach Streikbeginn um 5.30 Uhr. Insgesamt rechne er mit 50 Teilnehmern. Aufgerufen hatte die NGG die Früh- und Tagschicht der Produktionsstätte, also rund 80 Beschäftigte.

Der Arbeitgeber habe in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen keine tabellenwirksame Entgelterhöhung angeboten, teilte die NGG am Donnerstag mit. Von der Gewerkschaft gefordert wird eine Erhöhung der Löhne um 2,59 Euro pro Stunde. Die Geschäftsführung der Firma hatte mit Unverständnis auf die Streik-Ankündigung reagiert.

Sollte der Streik keinen Erfolg haben, so müsse man in Betracht ziehen, zusätzlich zur Produktionsstätte auch die Filialen der Mecklenburger Backstuben zu bestreiken, sagte NGG-Landesgeschäftsführer Dahms am Morgen.