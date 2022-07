Rund 260.000 Euro Schaden hat ein Unfall mit einem Lebensmittellaster im Süden der Insel Usedom verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 34-jährige Fahrer am Donnerstagmorgen zwischen Zirchow und dem Seebad Ahlbeck mit dem Sattelzugfahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dann kippten Zugmaschine und Anhänger auf die Seite. Der Fahrer kam mit einer Handverletzung in eine Klinik. Die Polizei schätzte den Schaden am Fahrzeug auf 180.000 Euro. Weitere 80.000 Euro entfielen auf die Ladung, die vernichtet werden müsse, wie es hieß. Die Bergung des Lebensmittellasters, der eine große Supermarktkette beliefern wollte, und die Beseitigung von ausgelaufenem Treibstoff nahmen mehrere Stunden in Anspruch.