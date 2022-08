Auf der Insel Usedom hat ein Wachmann eines Hotels einen Fahrraddieb überrascht und ist von diesem angegriffen worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht an einem Hotel in Bansin (Vorpommern-Greifswald). Der Wachmann habe gesehen, wie der Täter das Schloss kurz nach Mitternacht aufschneiden wollte. Als er den Mann zur Rede stellte, habe ihn dieser mit dem Bolzenschneider attackiert. Der Wachmann wich dem Schlag aus und wurde am Arm getroffen. Nach dem Einsatz von Tierabwehrspray sei der Täter zu einem Komplizen gelaufen und mit einem weißen Kleintransporter geflohen.