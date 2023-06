Unbekannte haben einen Kirchturm in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) mit Stahlkugeln beschossen. Dabei wurden zwei aus Sicherheitsglas bestehende Fensterscheiben in größerer Höhe getroffen und zerstört, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Betroffen sei die katholische Kirche an einem grünen Park unweit von Stadtzentrum und Bahnhof. Die Täter sollen nach ersten Ermittlungen eine Steinschleuder oder eine andere Waffe benutzt haben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die zerstörten Fenster gehören zu einer Glockenstube, in der auch Stahlkugeln gefunden wurden. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht.