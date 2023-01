Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Pasewalk zugezogen. Der 79-Jährige übersah am Sonntagnachmittag ein Auto, als er in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 36-jährige Autofahrer versuchte noch, zu bremsen und auszuweichen, erfasste den Radler aber trotzdem, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Der 79-Jährige kam in ein Krankenhaus.