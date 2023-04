Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 111 auf Usedom sind am Ostersonntag sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle weiter sagte, waren drei Autos in den Unfall am frühen Nachmittag bei Zempin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verwickelt.