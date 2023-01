Bei einem Unfall auf der Stadtautobahn B103 in Rostock ist ein betrunkener Autofahrer schwer verletzt worden. Der 35 Jahre alte Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug eines 36-Jährigen auf, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige musste daraufhin mit einem Verdacht auf innere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,9 Promille. Der 36-Jährige sowie seine 32-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 35.000 Euro geschätzt. Die B103 in Fahrtrichtung Warnemünde war aufgrund der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.