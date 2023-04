Bei zwei Unfällen mit Bussen sind in der Region Bad Doberan (Landkreis Rostock) zwei Kinder und eine Autofahrerin verletzt worden. So fuhr ein Kleintransporter am Montag auf der Bundesstraße 105 bei Reddelich auf einen Kleinbus auf, der dort verkehrsbedingt halten musste und in dem fünf Grundschüler saßen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Zwei Kinder wurden verletzt. Der Schaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Fast zeitgleich stieß im wenige Kilometer entfernten Elmenhorst-Lichtenhagen ein Auto mit einem Linienbus zusammen. Die 40-jährige Autofahrerin war mit dem Wagen erst nach rechts von der Straße abgekommen, hatte gegengelenkt und war gegen den Bus geprallt. Die Frau fuhr einfach weiter und wurde von der Polizei in der Nähe gestellt. Bei ihr wurden 2,5 Promille Atemalkohol gemessen. Sie kam verletzt in eine Klinik, an ihrem Auto entstand Totalschaden. Die etwa 20 Businsassen und dessen Fahrer blieben unverletzt.