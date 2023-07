Innerhalb weniger Stunden gibt es im Nordosten mehrere Verkehrsunfälle. Ein Mann wird von einer Straßenbahn angefahren und stirbt, acht Menschen werden bei Autounfällen zum Teil schwer verletzt.

Bei mehreren Verkehrsunfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb kurzer Zeit ein Mensch getötet und acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. So wurde in Rostock am Mittwochabend ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die genaue Ursache für den Unfall des 30 Jahre alten Fußgängers im Stadtteil Lichtenhagen sei noch unklar. Der 64 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Auf der Insel Usedom wurde eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die 66 Jahre alte Frau hatte in der Stadt Usedom eine Straße überquert, als sie von dem abbiegenden Auto erfasst wurde. Weitere schwere Unfälle ereigneten sich auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim), nahe Grüssow (Mecklenburgische Seenplatte) und bei Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock).

Auf der A24 fuhr ein Lastwagen am Mittwochnachmittag mit hoher Geschwindigkeit auf ein Baustellen-Absperrfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Das Sperrfahrzeug wurde auf drei andere Lkw geschleudert. Dabei wurde der Fahrer des Sperrfahrzeugs schwer verletzt und ein weiterer Lastwagen-Fahrer ebenfalls verletzt. Der Schaden wurde auf 220.000 Euro geschätzt. Die A24 musste vier Stunden in Richtung Hamburg gesperrt bleiben.

Bei Groß Wüstenfelde stieß ein 43 Jahre alter Autofahrer beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 43-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, der andere Autofahrer schwer verletzt. Beide kamen in Kliniken. Bei Grüssow kam ein angetrunkener 29 Jahre alter Fahrer mit dem Kleinwagen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Bei dem Fahrer wurden 1,5 Promille Atemalkohol gemessen. Der Unfallschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

