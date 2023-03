Eine Elfjährige ist in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Das Mädchen habe am Donnerstag mit einem Tretroller eine Straße überqueren wollen, als es zu der Kollision kam, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach erkannte die Autofahrerin die Elfjährige zu spät und konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern. Bei dem Aufprall verletzte sich das Mädchen den Angaben nach leicht an der Hüfte. Es kam in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.