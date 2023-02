Bei einem Unfall mit mehreren Autos auf der Peenebrücke in Wolgast sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und in eine Baustellensicherung gefahren. Eine dahinter fahrende 41-Jährige krachte mit ihrem Wagen in das Unfallauto, im Anschluss fuhr ein weiteres Auto auf den zweiten Wagen auf, wie die Polizei mitteilte.