Die Streckenerweiterung für die vor allem bei Touristen beliebte Bäderbahn Molli ist vom Tisch. Der Kreistag des Landkreises Rostock sprach sich am Mittwochabend nach teilweise kontroverser Debatte mit großer Mehrheit gegen weitere Planungen für die Verlängerung der Gleise bis nach Rerik im Westen und Warnemünde im Osten aus. Daraufhin kündigte Landrat Sebastian Constien (SPD) das Ende des millionenschweren Projekts an. "Mit dem ablehnenden Votum des Kreistages werde ich das Thema der Streckenerweiterung in der Gesellschafterversammlung nicht weiter verfolgen", sagte er als deren Vorsitzender. Der Landkreis ist Mehrheitsgesellschafter der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH.