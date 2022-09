Nach einigen schweren Unfällen mit Radfahrern im August nimmt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern Zweiradfahrer stärker in den Blick. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, werden bei den monatlichen Kontrollen im September Rad-, Moped-, Motorrad- und Roller-Fahrer intensiver kontrolliert. Außerdem werden Unfallschwerpunkte untersucht, die Beleuchtung kontrolliert und unter anderem auf das Fahren auf der richtigen Straßenseite hingewiesen.