Mit mehr als zwei Tonnen Überladung ist ein Kleintransporter auf der Autobahn 24 bei Stolpe unterwegs gewesen. Das Fahrzeug war mit Stromkabeln beladen und brachte ein Gesamtgewicht von 5900 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mitteilte. Zulässig wären maximal 3500 Kilogramm gewesen. Die Beamten hätten dem Fahrer am Mittwoch die Weiterfahrt verboten. Er muss mit einem Bußgeld von 235 Euro und einem Punkt rechnen.