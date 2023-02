Die Polizei in Schwerin fahndet nach Randalierern, die innerhalb kurzer Zeit einen Stadtbus und eine Straßenbahn mit Gegenständen beworfen haben. Dabei wurde am Mittwochabend im Stadtteil Neu Zippendorf ein 43-jähriger Straßenbahnfahrer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dort hatte ein Unbekannter einen größeren Stein gegen die Frontscheibe der Bahn geworfen, deren Splitter den Fahrer verletzten.