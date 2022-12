Bei Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt sind in Mecklenburg am Morgen vereinzelt Autofahrer ins Rutschen gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, musste die Autobahn 19 Rostock-Berlin kurzzeitig in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Dort war ein Auto kurz vor Linstow (Landkreis Rostock) zu schnell unterwegs, nach rechts gegen die Leitplanke geprallt und mitten auf der Autobahn zum Stehen gekommen. Das elektronische Alarmsystem des Wagens informierte die Polizei, der Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Bergung laufe.