Auf einem Discounter-Parkplatz ist am Samstagabend in Rostock ein 64-jähriger Mann zwischen mehreren Einkaufswagen und einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer verwechselte laut Polizeiinformationen von Sonntag nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse und stieß gegen einen Unterstand mit Einkaufswagen. Der 64-Jährige, der sich dort aufhielt, wurde eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 73-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher. Es entstand außerdem ein Sachschaden von circa 2000 Euro.