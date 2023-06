In Westmecklenburg sind bei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich am Sonntag unweit von Schwerin bei Raben Steinfeld und Friedrichsmoor (Ludwigslust-Parchim) sowie auf der Autobahn 14 nahe Jesendorf (Nordwestmecklenburg), wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf der Landesstraße 101 bei Raben Steinfeld überholte am Abend eine Biker-Kolonne einen Radfahrer. Der zweite Kradfahrer übersah den 46-jährigen Radler wohl und fuhr auf den Mann auf, so dass beide stürzten. Der 21-jährige Biker und der Radfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt bleiben.

In Westmecklenburg sind bei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich am Sonntag unweit von Schwerin bei Raben Steinfeld und Friedrichsmoor (Ludwigslust-Parchim) sowie auf der Autobahn 14 nahe Jesendorf (Nordwestmecklenburg), wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf der Landesstraße 101 bei Raben Steinfeld überholte am Abend eine Biker-Kolonne einen Radfahrer. Der zweite Kradfahrer übersah den 46-jährigen Radler wohl und fuhr auf den Mann auf, so dass beide stürzten. Der 21-jährige Biker und der Radfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt bleiben.

In Friedrichsmoor stießen zwei Autos an einer Kreuzung zusammen. Ein 85-jähriger Fahrer hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Der Rentner und seine 83-jährige Beifahrerin kamen verletzt in eine Klinik. Der andere Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Fast zeitgleich kam auf der Autobahn 14 östlich von Schwerin eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts ab, rammte die rechte Leitplanke und der Wagen durchbrach dann die Mittelleitplanke. Dort blieb der Kleinwagen liegen. Die Fahrerin und ihr 56-jähriger Beifahrer wurden von Helfern schwer verletzt aus dem Autowrack herausgeholt und in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich nahe einer Raststätte, so dass der Verkehr nach Norden umgeleitet werden konnte. Die Bergung des Unfallfahrzeugs dauerte mehr als zwei Stunden.