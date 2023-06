Autofahrer müssen sich auf der A24 auf Behinderungen einstellen. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke der Anschlussstelle Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Zunächst wird demnach vom 14. bis 16. Juni sowie am 19. Juni der rechte Fahrstreifen in Richtung Berlin im Bereich der Baustelle gesperrt. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Hagenow sei dann nicht benutzbar.

Autofahrer müssen sich auf der A24 auf Behinderungen einstellen. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke der Anschlussstelle Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Zunächst wird demnach vom 14. bis 16. Juni sowie am 19. Juni der rechte Fahrstreifen in Richtung Berlin im Bereich der Baustelle gesperrt. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Hagenow sei dann nicht benutzbar.

Am 20. sowie 27. und 28. Juni werde der rechte Fahrstreifen in Richtung Hamburg einschließlich der Ausfahrt der Anschlussstelle gesperrt. Vom 26. bis 28. Juni sei schließlich der Überholstreifen in beiden Richtungen gesperrt. Mit Behinderungen sei zu rechnen.