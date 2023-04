Der Autofahrer, der am Montag bei einem Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald gestorben ist, wurde von Polizeistreifen gesucht. Sprecher von Bundes- und Landespolizei bestätigten am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des Neubrandenburger "Nordkurier". Der 37-Jährige war nach Mitternacht bei dichtem Nebel nahe Borkenfriede - zwischen Ferdinandshof und Ducherow - mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Er starb am Unfallort.