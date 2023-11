Bei einem Auffahrunfall in Steinhagen nahe Stralsund ist eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Zwei Kinder kamen ebenfalls ins Krankenhaus, sind nach Angaben der Polizei vom Dienstag aber nur leicht verletzt. Die Autofahrerin war demnach am Montagnachmittag auf der B194 auf einen Wagen vor ihr aufgefahren, der verkehrsbedingt gebremst hatte. Die Fahrerin des hinteren Autos wurde schwer verletzt. Die beiden Kinder saßen laut Polizei in dem vorderen Auto. Die Bundesstraße war für eine Stunde voll gesperrt.