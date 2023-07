Bei einem Unfall mit sechs Autos sind am Sonntag auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust drei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen erst zwei Autos in Fahrtrichtung Süden zusammen. Danach prallte einer dieser beiden Wagen mit vier weiteren Autos zusammen. Eine Beifahrerin in einem der beiden ersten Unfallautos aus dem Ohrekreis in Sachsen-Anhalt kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch zwei weitere Frauen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Autobahn war zwischen Ludwigslust und Grabow in Richtung Süden drei Stunden gesperrt, was wegen der Abreise vom Airbeat-One-Festival in Neustadt-Glewe zu Staus führte. Fünf der sechs Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die A14 verläuft von Schwerin Richtung Magdeburg.

PM der Polizei