Bei einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen und zwei Autos sind in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw am frühen Mittwochnachmittag ungebremst auf zwei Autos aufgefahren, als diese an einer Ampel gerade losfahren wollten. Während das eine Fahrzeug auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen gekommen sei, habe der Lastwagen den anderen Wagen auf die gegenüberliegende Fahrspur geschoben, wo beide dann liegengeblieben seien.