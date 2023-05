Wegen Brückbauarbeiten wird die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage von Montag bis Mittwoch jeweils in den Abend- und Nachtstunden voll gesperrt. Die Maßnahmen beginnen nach Angaben der Autobahngesellschaft jeweils um 18.00 Uhr und enden am nächsten Tag um 6.00 Uhr. Am Montag sind zudem tagsüber Teilsperrungen geplant.

Es werden entsprechende Umleitungen eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Berlin wird an der Anschlussstelle Laage von der Autobahn heruntergeleitet und über die B103 sowie die L14 an der Anschlussstelle Glasewitz wieder auf die A19 geführt.

Der Verkehr in Richtung Rostock wird an der Anschlussstelle Laage von der Autobahn geleitet und dann über die B103 sowie die L39 an der Anschlussstelle Dummerstorf auf die Autobahn 20 geführt.

Ab Donnerstag 6.00 Uhr sind den Angaben zufolge in dem Bereich wieder zwei Spuren je Richtung unter Baustellenbedingungen befahrbar.

