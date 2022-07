Im Nordosten haben sich am Wochenende mehrere schwere Unfälle ereignet. Dabei starben zwei Menschen und mindestens sieben Frauen und Männer wurden verletzt.

Bei einer Reihe von schweren Unfällen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern zwei Menschen getötet und mindestens sieben Menschen verletzt worden. Die beiden tödlichen Unfälle ereigneten sich am Sonntag bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) und unweit von Satow nahe Rostock, wie Polizeisprecher sagten.