Die Polizei hat in Pampow bei Schwerin einen betrunkenen Radfahrer ertappt, der mit seinem Enkel unterwegs war. Wie eine Sprecherin sagte, war der 63-Jährige am Donnerstagmittag gestürzt, während der Dreijährige hinten im Fahrradanhänger saß. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Radfahrer 3,15 Promille Atemalkohol fest. Der unverletzte Enkel wurde der Mutter übergeben. Der uneinsichtige Großvater musste seinen Führerschein abgeben, das Rad stehenlassen und für eine Blutprobe mit der Polizei mit in eine Klinik fahren.