Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder sind auf der Bundesstraße 105 nahe Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 51-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag nach einem Überholmanöver beim Einscheren ins Schlingern und stieß mit einem 40-jährigen Biker zusammen. Der 51-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, der 40-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die B105 war Richtung Westen für zwei Stunden gesperrt.