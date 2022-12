Ein Fußgänger ist in Rostock von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen habe der 23-Jährige in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn betreten und sei auf die Motorhaube eines heranfahrenden Autos geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann zog sich demnach schwere Kopf- und Beinverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauerten an.