Zehn Tagen nach der Landesschau der Rassegeflügelzüchter im Nordosten ist die Zahl der Vogelgrippe-Fälle in deren Beständen weiter gestiegen und es wurde der erste Sperrkreis eingerichtet. Wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin am Mittwoch sagte, wurde rings um einen Rassegeflügelzüchter aus Strasburg (Vorpommern-Greifswald) vom Kreisveterinäramt eine Sperrzone festgelegt.