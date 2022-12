Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin sind mit einem klaren Erfolg in den CEV-Cup gestartet. Am Mittwoch besiegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski das Team Zeleznicar Lajkovac aus Serbien im Hinspiel in der Runde der besten 32 Clubs mit 3:0 (25:15, 25:21, 25:2) und hat damit beste Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales. Das Rückspiel findet am 21. Dezember statt.